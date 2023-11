Divenire in blu. Simboli e alchimie di un colore. Laboratorio di arteterapia

In questo laboratorio di arteterapia i partecipanti esploreranno i significati collettivi e personali del blu e delle sue sfumature.

Partendo dalla storia sociale di questo colore, considerato 'negativo' nell’antichità ed oggi preferito dalla maggior parte delle persone, i partecipanti ne scopriranno i significati simbolici e psicologici, fino alla lettura alchemica che ne dà il filosofo e psicoterapeuta James Hillman.

Seguendo le tracce del blu nella storia dell’arte, arriveranno al 'celeste color del cielo' che la facciata di Palazzo Blu aveva assunto sul finire del Settecento e che è stata riproposta con attento restauro, così come possiamo ammirarla oggi.

Un’occasione per conoscere meglio il Blu e cosa significa per noi, all’inizio di un percorso che ci aprirà le tante stanze del Museo, palazzo di arte, cultura e cura.



Per partecipare non occorrono particolari capacità artistiche.