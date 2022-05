Diversamente insieme, a Calci laboratori, sport e inclusione sociale

Sabato 28 maggio, presso il Parco delle Fonderie di Calci, si terrà il primo evento dell’iniziativa “???????????? ???????: ????? ?? ?????????? – ????? ? ???? ??? ????@”.

Un programma in due giornate che vedrà protagonisti bambini/e e ragazzi/e con uno sguardo particolare alle persone con bisogni speciali. Il progetto si inserisce in un più ampio intervento volto alla sensibilizzazione della cittadinanza locale sul tema dell’inclusione e dell’empatia, concetti e pratiche indispensabili per costruire una comunità accogliente delle diversità, viste come punti di forza e non come limitazioni.