Sabato 25 giugno, presso il Parco delle Fonderie di Calci (PI), si terrà il secondo e ultimo evento dell’iniziativa 'Diversamente insieme: spazi di inclusione - post e arte per tutti'. Un programma in due puntate che rivolto a bambini/e e ragazzi/e con uno sguardo particolare alle persone con bisogni speciali.

Dopo il primo evento dello scorso 28 maggio, che ha visto una partecipazione eccezionale di bambini/e e famiglie, all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme, il progetto proseguirà con un nuovo pomeriggio nell’ampio parco calcesano, il prossimo sabato 25 giugno. Ospite d’eccezione di questa nuova puntata sarà Daniele Cassioli, atleta paralimpico cieco dalla nascita, pluricampione mondiale, europeo ed italiano di sci nautico, presidente dell’associazione Real Eyes Sport Asd.

Cassioli e il suo staff, che dal 26 giugno al 2 luglio saranno impegnati anche in un campus residenziale a Tirrenia per bambini/e con deficit visivo provenienti da tutta Italia, presenteranno alle 16.00 la loro storia e le notevoli attività portate avanti da Real Eyes Sport nel campo dell’inclusione sportiva.

A seguire, dalle 17, prenderanno vita i laboratori che vedranno protagonisti bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 14 anni:

- Laboratori sportivi inclusivi di calcetto e atletica, dove i partecipanti potranno sperimentare i propri limiti e le proprie potenzialità simulando situazioni di ipo e non visione, col costante supporto dello staff di Real Eyes Sport Asd;

- 'Tattili-Art - Esperienza laboratoriale di ritratto tattile', a cura dell’arteterapeuta Alba Sarompas - Sognare Arte, dove i partecipanti verranno invitati a creare con gli occhi chiusi dei ritratti tattili in creta, che verranno poi installati per terra creando dei mattoncini di un percorso tattile da 'leggere' insieme con le nostre mani.



Al termine dei laboratori i partecipanti potranno degustare un buon aperitivo presso il Chiosco Bar del Parco, scambiando esperienze, racconti e sensazioni. Fine dell’iniziativa è infatti anche quello di tessere delle reti per realizzare in futuro altri eventi inclusivi.

Per partecipare ai laboratori sarà necessario prenotarsi scrivendo a assopacepisa@gmail.com e telefonando al 347 3236745 entro giovedì 23 giugno.

L’intera iniziativa è ad accesso gratuito ed è organizzata da Associazione per la Pace – gruppo locale di Pisa, Alba Sarompas-Sognare Arte e Real Eyes Sport Asd, col patrocinio del Comune di Calci e il sostegno dell’associazione Rete Radiè Resch – Gruppo di Pisa-Viareggio.