Torna in scena ‘Divisa’, monologo tratto dal romanzo di Piero Ianniello

L’Associazione Culturale il Gabbiano di San Giuliano Terme e l’Associazione AtTieSse (Associazione Teatro Spettacolo) di Vecchiano, reduci dal successo della replica di ‘Alfonsina. La donna che arrivava sempre ultima’ di domenica scorsa al teatro Vittoria di Cascine di Buti, non si fermano ma presentano una doppia replica del monologo ‘’Divisa’’, che vede di nuovo in scena Daniela Bertini.

Domenica 28 aprile è in scena al Teatrello di Cascina, nell’ambito della Rassegna FITA e UILT ‘ Teatro in movimento’, alle ore 21,00 e Lunedì 29 aprile si svolgerà una replica al Circolo Arci Casa del Popolo di Pontasserchio, in orario preserale, alle 19,30, seguito dalla cena.

Lo spettacolo è ormai in scena dallo scorso anno ed è stato rappresentanto anche a Siderno (RC). Tutto nasce dalla presentazione del romanzo, ‘Divisa’ edito da MdS, a settembre 2022. Dopo la presentazione, uno scambio di osservazioni su alcune pagine intense del libro ha dato l’input a Piero Ianniello di elaborare un monologo teatrale su cui poter lavorare con Daniela, che ha subito coinvolto nel progetto il giovane regista Daniele Matronola, con il quale stava già lavorando grazie all’Associazione AtTieSse (Associazione Teatro Spettacolo) di Vecchiano, che ha appoggiato la proposta, collaborando alla messa in scena.

Cosa racconta ‘ Divisa’? La disperata ricerca di una bimba perduta tra flashback di guerra e resoconti di una storia vera. Il commovente romanzo di Piero Ianniello ha origine nelle retrovie della Linea Gustav, dove si consuma una rappresaglia dei Tedeschi contro le azioni di disturbo condotte da uomini dei dintorni di Cassino, in collaborazione con gli Alleati attestati a sud del Garigliano. Un'intera famiglia viene sterminata, ma nella fossa comune dove sono stati interrati i corpi non si riesce a trovare quello di una bambina di tre anni. Ed è qui che si snoda la trama. Nel dopoguerra il padre della bambina va infatti alla ricerca dell'unica superstite della sua famiglia, affrontando un percorso tortuoso, fatto di tante domande e pochi indizi, che il romanzo immagina e dipana con avvincente finezza.

Cosa vedremo in scena: Il monologo che viene messo in scena ci racconta in parte il punto di vista della bambina ormai donna ma anche quello di una voce narrante che ci accompagna dentro i momenti più emotivamente forti del romanzo. La scelta registica è quella di un teatro senza orpelli, dove l'attrice con la sua voce, la sua presenza scenica e pochissimi oggetti evocativi ci aiutano ad entrare nel vivo della storia fin dai primi attimi.

'Divisa'

Monologo teatrale

Adattamento drammaturgico di Piero Ianniello dal suo romanzo 'Divisa', MdS Editore

regia: Daniele Matronola

con: Daniela Bertini luci e fonica: Alessandro Braccini



Domenica 28 aprile H 21.00 Teatrello, Via Pascoli, 44 46 CASCINA info 3284761509 / compagnialanelloct@gmail.com

Lunedì 29 aprile H 19,30 Casa del Popolo Circolo Arci, Via Vittorio Veneto 54, Pontasserchio

(PI), info : tel.3923130853 (necessaria la prenotazione per la cena)