Un sabato sera al ritmo del Dj allo stabilimento balneare L’Alba Big Fish

Musica da intrattenimento sabato 13 agosto alle ore 21 presso lo stabilimento balneare L’Alba Big Fish. Un'occasione per rilassarsi e divertirsi. E DJ Tore è un maestro in questo. La musica funky è perfetta per divertire e spingere le persone al movimento ed al piacere di vivere. Ci sarà la possibilità di scegliere fra due menu:

Menu pizza 15 euro: pizza, patatine e bibita. Menu pesce 25 euro: primo di pesce, fritto misto, acqua, vino 1 l per ogni 5 persone.