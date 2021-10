Do re mi fa sol la Siem - La Società italiana per l'Educazione Musicale festeggia 50 anni

La Società italiana per l’Educazione Musicale (SIEM), ente formatore nel campo della musica, arriva ai suoi 50 anni di attività nazionale. Festeggiamenti dunque per questo traguardo, unitamente ai 30 anni dell’attività della sezione di Pisa. L'evento sarà caratterizzato da momenti spettacolari della musica dal vivo e non solo, presentazioni dei nuovi progetti, dialoghi e interventi di riflessione sull’importanza della musica per la crescita dei bambini come linguaggio da esplorare, creare, vivere ma anche in generale per la sua valenza formativa di una società in ascolto e dialogo con la bellezza e la conoscenza.



L’evento, patrocinato dal Comune di Pisa, si svolgerà il 23 ottobre dalle 16 alle 18 alla Stazione Leopolda e sarà introdotto dall’assessore Sandra Munno. Parteciperanno docenti di musica, di strumento e di Conservatorio.



