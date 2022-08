Festa provinciale delle Acli pisane: 12° edizione all'insegna dell'ecologia integrale

Comincia venerdì 2 settembre con la proiezione del film '2040, Salviamo il pianeta', il documentario del regista australiano Damon Gameau che immagina come sarebbe il futuro della Terra fra 18 anni, qualora l’umanità scelga al via di uno sviluppo equo e sostenibile. Finisce ad ottobre inoltrato con una tavola rotonda all’Europa come opportunità per il futuro mettendo al centro i temi dell’energia, dell’ambiente e delle politiche giovanili. Sarà itinerante la 12° Festa delle Acli provinciali di Pisa, intitolata '#Ri(s)connettiamoci', "un gioco di parole e una festa che toccherà vari circoli della provincia per spegnere gli schermi, scendere in strada e mettersi in cammino per riattivare autentiche relazioni comunitarie" spiega il presidente Paolo Martinelli. 'Itinerari e prassi per un’ecologia integrale', invece, sarà il filo rosso che collegherà tutti gli appuntamenti in programma.

Il primo, la proiezione del documentario di Gameau, è in programma venerdì 2 settembre alle 21.15 al Circolo 'La Terrazza' di Ghizzano (Peccioli) e sarà seguito da un dibattito animato dai facilitatori delle Acli. L’evento centrale, invece, sabato 10 settembre alle 20 al Circolo 'Tellini' di San Prospero (Cascina) con una cena animata dalle jam d’improvvisazione teatrale dell’Arsenale delle Apparizioni, promossa insieme a Legambiente e Confcooperative Toscana Sud Comitato di Pisa e tutta dedicata alle 'comunità energetiche', quelle che impiegano tecnologie su piccola scala e generatori di energia rinnovabile per produrre autonomamente l’energia necessaria al proprio fabbisogno. Sabato 17 settembre la festa si sposta lungo la Golena d’Arno con le visite guidate in battello (ore 9.45, partenza dal Circolo nautico Acli Marina Arnovecchio, in viale D’Annunzio, 224) promosse dallo Sportello Welfarelab del Punto Famiglia delle Acli di Pisa e curate da Legambiente Pisa. Infine ad ottobre la tavola rotonda 'Europa e S(c)onfini' dedicata alle sfide energetiche, ambientali e in materia di politiche giovanili, con data e programma dettagliato in via di definizione. Per la cena e il battello è necessaria la prenotazione (tel.3923494890, e-mail segreteria@aclipisa.it).