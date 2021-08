'La Dolce Vita in musica' a La Nunziatina

Dall'immagine onirica de 'La Dolce Vita' di Federico Fellini nasce il progetto di arte di strada 'La Dolce Vita in musica', duo composto da voce e chitarra che in un'estetica in stile anni Quaranta riporta alla luce le canzoni dell'Italia in bianco e nero, reinterpretando fedelmente le decadi degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta. Nelle strade e nelle piazze, e in questo al giardino de La Nunziatina a Pisa, tornano le sonorità che sono state i pilastri della storia della canzone italiana e attraverso le presentazioni ricche di aneddoti e curiosità rivivono le canzoni di personaggi come Natalino Otto, Trio Lescano, Wanda Osiris, Alberto Rabagliati, Renato Carosone, Nilla Pizzi, Domenico Modugno e molti altri. Un progetto di immediato impatto scenico, sonoro e adatto a ogni tipo di pubblico. Appuntamento mercoledì 4 agosto alle 19.

Voce: Valeria Volpi

Chitarra: Carlo De Toni

