Dome La Muerte e Baud all'Alba Big Fish

Appuntamento con la musica allo stabilimento balneare di L’Alba Big Fish con il noto DJ Dome La Muerte in duo con Baud. Le loro “ELECTROVIBES” faranno da colonna sonora durante la cena, in una magica atmosfera di fine estate. Appuntamento sabato 5 settembre dalle 21 (via Litoranea 68, Marina di Pisa).

Dome La Muerte, è uno dei personaggi più importanti della scena punk italiana, una vera leggenda. Il suo nome è legato ai “Cheetah Chrome Mother”, prima band hard core italiana. Vera e propria icona, ha contribuito a sviluppare una cultura musicale alternativa riconosciuta anche all’estero. Importante è stata la sua attività di DJ negli anni ‘80 e ’90 grazie alla quale ha contribuito a diffondere nuova musica scovata nei suoi viaggi.

Baud è una DJ e musicista molto ispirata dalla scena musicale elettronica che utilizza nei suoi set vari stili e ritmi da tutto il mondo, creando così atmosfere mutevoli e sorprendenti, perfette per una serata al Big Fish.

Cena con menù fisso 25 € oppure menu pizza a 15 €. Per informazioni e prenotazioni: tel. 050 3144656.

Come tutte le attività de L’Alba, il Big Fish inserisce persone in percorsi di riabilitazione psico-sociale. Sostenendolo si garantisce continuità all’intero progetto.