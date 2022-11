Ritorna l’appuntamento mensile con il mercatino Antiqua a San Giuliano Terme, domenica 6 novembre in largo Shelley, via XX Settembre, via Italia.



Nel capoluogo San Giuliano Terme saranno presenti numerosi espositori con la loro simpatia e la loro interessante mercanzia, dall’antiquariato all’hobbismo, collezionismo, artigianato e anche riciclo, domenica 6 novembre dalle 9.00 alle 19.00. Ancora una volta in aumento il numero di espositori, in preparazione dell’appuntamento natalizio di dicembre. Dal mobile, al soprammobile, dalle porcellane agli oggetti di altri tempi, dalla numismatica ai libri, dal capo firmato alla cristalleria, una kermesse di forme e colori.



Per informazioni, associazione Pro loco di San Giuliano Terme: 3936779665 e proloco@comune.sangiulianoterme.pisa.it.