Torna l'azalea della ricerca Airc

In occasione della Festa della Mamma, l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.



Domenica 14 maggio i volontari AIRC dell'Associazione I Cavalieri saranno a Pisa in Piazza XX Settembre - Logge di Banchi ed a San Giuliano Terme in Largo Shelley per una distribuzione delle piante ed una raccolta fondi da destinare al mondo della ricerca.



Dal 1984, anno della prima edizione, L'Azalea della Ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari. Per informazioni visita il sito https://www.azaleadellaricerca.it/