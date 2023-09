Domenica a teatro a Cascina, prevendita da lunedì 11 settembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La storica rassegna rivolta alle famiglie e ai piccoli spettatori ospiterà le più importanti compagnie di teatro ragazzi italiane con un programma ricco di favole, racconti classici e fantastici, storie reali e fiabe, momenti di riflessione e di divertimento per tutte le età. Domenica 1° ottobre alle 17 sul palco della sala Margherita Hack sarà in scena "L’elefante smemorato e la papera ficcanaso" della Compagnia Burambò, la storia di due amici diversi tra loro ma che insieme riescono ad affrontare mille avventure. Durante la stagione Fondazione Sipario Toscana presenterà anche la sua nuova produzione "Geppetto" di e con Debora Mattiello (10/12), la coproduzione con Officine Papage "Gaia, come stai?" (22/10) e quella con Factory Compagnia Transadriatica: "Piccolo Sushi" (26/11). Una grande novità sarà inoltre il carnevale a teatro con lo spettacolo "Alice" di Pilar Ternera in occasione del Martedì Grasso.



Annastella Giannelli, Vicepresidente e Direttrice artistica della stagione 2023-24 della Città del Teatro presenta così la stagione: «Questa è la rassegna ideata per favorire l’incontro delle diverse generazioni e per far vivere alle famiglie momenti speciali, tra scene e personaggi che raccontano storie di culture lontane, amicizia, coraggio, rispetto dell’ambiente, valorizzazione delle differenze… e molto altro.»



«Le domeniche a teatro, pensate per il coinvolgimento di famiglie e bambini, rappresentano un fiore all’occhiello del nostro teatro, sia per la partecipazione da tutto esaurito che ormai è una costante, sia per la relativa vocazione, quale centro di produzione teatrale per infanzia e adolescenza. – sottolinea Bice del Giudice Assessore alla Cultura del Comune di Cascina - Il teatro per ragazzi è occasione di stimolo per la formazione del gusto personale, nonché viatico di fantasia, libertà e lasciapassare per terre e universi da scoprire, senza il fardello dei pregiudizi ma con animo educato alla accettazione di tutto ciò che non si conosce e con occhi pieni di meraviglia. Il migliore degli investimenti sul futuro delle nostre bambine e dei nostri bambini e, quindi, su quello di tutti noi.»



Informazioni e dettagli sugli spettacoli sono disponibili sul sito lacittadelteatro.it, i biglietti e gli abbonamenti saranno in vendita da lunedì 11 settembre on line, presso il teatro e nel circuito Ticketone.