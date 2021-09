Domenica a Teatro con 'Osteria Leonardo' a Cascina

Domenica 19 settembre alle ore 17 il sorriso di Daniele Marmi accompagnerà i vostri bambini in uno spettacolo divertente e gustoso... con 'Leonardo da Vinci' genio in cucina.

'Osteria Leonardo', la nuova produzione di Fondazione Sipario Toscana, è un progetto di spettacolo su Leonardo da Vinci. In esso ci si concentra su un aspetto poco conosciuto della vasta attività dell’artista rinascimentale fiorentino: la sua passione per la cucina.

La storia è quella di una fantastica trasmissione televisiva di cucina in quattro episodi, Osteria Leonardo, in cui ad ogni puntata il genio vinciano presenta una ricetta ispirata da una delle città in cui ha vissuto: Firenze, Milano, Roma, Amboise.

In ogni episodio il Da Vinci si servirà di macchinari di sua invenzione, funzionali alla preparazione di una ricetta, che invece si riveleranno essere la base di sue invenzioni e intuizioni in altri campi del sapere.



Il progetto nasce per iniziativa della direzione artistica della Fondazione Sipario Toscana, che ha riunito per la prima volta un gruppo di artisti di provenienza ed esperienze diverse, affidandogli la costruzione del lavoro come creazione collettiva: Daniele Marmi attore, Luca Cortina alla regia e Dario Focardi per la drammaturgia, Claudia Castriotta per il design della scena e i costumi, Simone Panattoni per i video, supportati dalla consulenza scientifica di Xenia Fosella e Daniele Molaro dell’associazione B:kind.

Lo spettacolo gode e si arricchisce di queste sinergie, in una struttura narrativa sicuramente inusuale, ma chiara e godibile, dai bambini come dalle loro famiglie.



teatro d’attore e di scena

dai 4 anni

durata 55’



'Osteria Leonardo' inaugura la storica rassegna DOMENICA A TEATRO, alla Città del Teatro di Cascina, che vi porterà alla scoperta delle migliori compagnie di teatro ragazzi italiane.



INFO

Biglietti da 5 a 7,50€

Prevendita on line e presso i punti Boxoffice Toscana e TicketOne

La biglietteria del teatro è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, il mercoledì anche dalle 15 alle 19.

La domenica la biglietteria aprirà alle 16.00



biglietteria@lacittadelteatro.it

