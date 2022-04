‘Domenica in musica’ con l’Accademia di Musica Stefano Strata a Palazzo Blu

Continua il percorso della ‘Domenica in Musica’ nell’auditorium di Palazzo Blu che da domenica 10 aprile propone tre nuovi appuntamenti in collaborazione con l’Accademia di Musica Stefano Strata. Il primo, di domenica prossima è introdotto da Milli Russo, ha come protagonista Sara Degl’Innocenti, giovane allieva della Masterclass annuale di pianoforte del M° Giovanni Carmassi e offre lo spunto per un breve confronto riguardo alla musica da danza nel Settecento e nell’Ottocento. Se la Partita n. 2 in do minore di Johann Sebastian Bach presenta una serie di danze stilizzate provenienti da tutta Europa (dalla tedesca Allemande al francese Rondeau), secondo il consueto modello della suite – per quanto Bach ne dia una versione originalissima, con una Sinfonia in apertura e un Capriccio in chiusura —, le tre Mazurche op. 59 di Fryderyk Chopin danno voce all’urgenza nazionalistica tipica dell’epoca romantica, rivisitando in chiave personale e dolorosa le danze popolari della terra natia, le Mazur della Polonia.



Il secondo concerto, sempre domenica 10 aprile, porta sul palco due giovani docenti dell’Accademia Strata, Alice Palese, violino, e Alessio Ciprietti, pianoforte. Insieme propongono una delle pagine più famose del repertorio violinistico, il primo tempo del Concerto per violino op. 35 di Pëtr Il’i? ?ajkovskij, composto quasi di getto a Clarens, in Svizzera, in un momento di rara tranquillità. E proprio la ritrovata serenità di quel soggiorno svizzero occhieggia nel titolo della raccolta da cui è tratto il secondo brano in programma, Souvenir d’un lieu cher. Il brano in questione, Méditation, fu composto originariamente proprio come secondo movimento del concerto per violino, sostituito poi con l’ancor più patetica Canzonetta.

I due concerti saranno preceduti dall’esibizione di un’allieva giovanissima della classe del M° Giovanni Carmassi, Fiammetta Oddo, dieci anni non ancora compiuti, che eseguirà un valzer di Dmitrij Šostakovi?. I prossimi eventi a cura dell’Accademia di Musica Stefano Strata saranno domenica 24 aprile e domenica 8 maggio.

L’evento si tiene in auditorium e in diretta streaming dai social media di Palazzo Blu a partire dalle ore 11. Per partecipare in presenza è obbligatoria la prenotazione su eventbrite.it. Per l’accesso all’auditorium occorre Green Pass rafforzato e mascherina ffp2.