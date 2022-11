Riparte la 'Domenica in musica' a Palazzo Blu

A partire da domenica 6 novembre Palazzo Blu riprende le consuete attività culturali della domenica mattina in auditorium, iniziando dalla rassegna ‘Domenica in musica’. Si parte con i giovani talenti dell’Accademia di Musica Stefano Strata, che aprono l’edizione 2022/2023 della ‘Domenica in Musica’, un ciclo di appuntamenti che arriverà fino al 7 maggio.

Per l’Accademia di Musica Stefano Strata saranno i vincitori delle borse di studio e i migliori allievi delle masterclass di pianoforte, violino e chitarra a salire sul palco, secondo la collaudata formula del doppio concerto, che da un lato consente l’esibizione di un maggior numero di musicisti e dall’altro rende più godibile e variegato lo spettacolo per gli ascoltatori. Il 6 novembre si parte con Andrea Curiale e Alessio Ciprietti introdotti da Milli Russo. Il chitarrista Andrea Curiale, vincitore della borsa di studio della masterclass di chitarra classica del M° Aniello Desiderio, propone un repertorio di grande virtuosismo che si muove tra varie epoche storiche, dalla prima metà dell’800 alla prima metà del ‘900.

Il ciclo degli incontri ‘Domenica in musica’ è realizzato in collaborazione con Palazzo Blu e Fondazione Pisa. Per partecipare agli eventi, che si tengono nell’auditorium di Palazzo Blu e sono a ingresso libero, occorre prenotarsi sulla piattaforma eventbrite.it. Per info palazzoblu.it