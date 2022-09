Al via la rassegna 'Domenica a Teatro' a Cascina con spettacoli per i più piccoli

Domenica 25 settembre alle ore 17.00 alla Città del Teatro di Cascina ritorna la nuova stagione teatrale per famiglie 'Domenica a Teatro' con 23 spettacoli da settembre 2022 a aprile 2023.

La rassegna, che ospiterà le più importanti compagnie di teatro ragazzi italiano, si inaugura con lo spettacolo per bambini dai 3 ai 7 anni La Terra

dei Sogni del Teatro del Buratto a cui seguirà, domenica 2 ottobre la nuova coproduzione di Fondazione Sipario Toscana e Teatro Linguaggicreativi, Briciole di felicità, un progetto ArteVOX teatro.

Nel cartellone che si chiuderà domenica 2 aprile e che coinvolgerà bambini dai 2 ai 10 anni, saranno presenti anche altri spettacoli prodotti da Fondazione Sipario Toscana: il 23 ottobre Piccolo Sushi ed il 4 dicembre Hamelin, entrambi con la regia di Tonio De Nitto prodotti con Factory Compagnia Transadriatica, domenica 5 marzo sarà in scena la nuova produzione con Giallo Mare Minimal Teatro La Bella addormentata nel bosco (che più non c’è).

"Nel corso delle ultime stagioni ci siamo resi conto di come, per nostra fortuna, siano anche i bambini a portare a teatro le proprie famiglie. Questo rappresenta per noi un risultato importante, perché consideriamo gli spettatori più giovani il nostro pubblico di riferimento e per questo motivo siamo costantemente alla ricerca di spettacoli di qualità da proporre alle nuove generazioni. Consideriamo fondamentale produrre e programmare dei lavori che, nella loro diversità, possano essere rappresentativi dell’alto valore artistico e sociale del teatro per i più giovani. Ci impegneremo sempre per fare in modo che il teatro rappresenti un luogo 'vicino', un punto di riferimento accessibile e mai distante dalle loro sensibilità e dal loro percorso di crescita". Così presenta la rassegna domenicale Luca Marengo, direttore artistico della Città del Teatro.

E insieme alle domeniche, il pubblico dei più giovani avrà la possibilità di andare a teatro con la propria classe grazie a La scuola va a teatro, la rassegna dedicata alle scuole del territorio, che amplia la propria offerta proponendo 29 spettacoli con 69 repliche da settembre 2022 ad aprile 2023.

La prevendita dei biglietti e degli abbonamenti per la rassegna Domenica a Teatro è già aperta presso il teatro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, il mercoledì anche nel pomeriggio dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13.

Tutti i giorni on line e circuito Ticketone.