Domeniche in Jazz, Francesco Martinelli con Betta & Luti a Palazzo Blu

Tornano a Palazzo Blu le lezioni concerto di Jazz condotte da Francesco Martinelli, realizzate in collaborazione con Pisa Jazz. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 11:00 delle domeniche dal 21 novembre al 19 dicembre e sono trasmessi anche in streaming dal sito web di Palazzo Blu e dalle pagine Facebook di Palazzo Blu. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti, con prenotazione tramite il sito eventbrite.it.

Domenica 28 novembre, alle ore 11.00, è in programma 'La Storia del Blues del Delta'.Un racconto del complesso e contraddittorio percorso della musica blues attraverso le storie dei famosi bluesman del Delta. Saranno con Francesco Martinelli il chitarrista Roberto Luti e la cantante Elisabetta Maulo. I due artisti si incamminano verso le origini del blues riscoprendo i profumi e i suoni che portano verso New Orleans cullati dalle rive del Mississippi. Il loro repertorio va dalla meravigliosa Bessie Smith al grande e particolare Skip James, incontrando anche lo spiritual di Blind Willie Johnson. Questo il link della prenotazione attivo dalle 16:00 del 23/11: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-domeniche-in-jazz.... Si raccomanda di prenotare solo se si è sicuri di partecipare e in caso di disdetta di avvertire per tempo. Si richiede di arrivare entro le 10:45 in modo da poter cominciare in orario. Green pass obbligatorio