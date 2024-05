Domus Mazziniana: due giorni dedicati alla scuola

Giovedì 23 e venerdì 24 la Domus Mazziniana ospiterà una due giorni di eventi dedicata al mondo della scuola.

Un’occasione di discussione sulla storia, i problemi e le prospettive della scuola in Italia, promossa dalla Domus Mazziniana, dalla Società di Politica Educazione e Storia e dall’Associazione Italiana di Public History.

Si partirà la mattina di giovedì 23 con il seminario, organizzato dalla Domus Mazziniana e dalla Spes, “La scuola di tutti”. La scuola media unica e la costruzione del sistema scolastico repubblicano in occasione dei 60 anni dalla nascita della scuola media unica. Al seminario, coordinato da Luciana Bellatalla, prenderanno parte Daria Gabusi (Università di Verona), Luigi Gui e la Riforma della scuola media: una “vera rivoluzione sociale”?, Vincenzo Orsomarso (Spes), Il contributo di Tristano Codignola alla riforma della scuola media, Stefano Oliviero (Università di Firenze), L’iter legislativo della legge 1859 del 1962, Luca Bravi (Università di Firenze), La TV al servizio della nuova scuola media: l’esperienza di Telescuola, Monica Galfrè (Università di Firenze), La svolta del 1979

Alle 15.00 sarà la volta del dibattito pubblico aperto all’intervento della cittadinanza e in particolare del mondo della scuola in tutte le sue componenti su Quale futuro per la scuola media?

Il dibattito animato da Angelo Luppi («Ricerche Pedagogiche), Patrizia Giorgi (dirigente scolastica) Valeria Raglianti (docente incaricato di Pedagogia sperimentale – Università di Pisa) e Pietro Finelli (Domus Mazziniana), vuole essere un momento di riflessione collettiva sulle criticità, ma anche sui punti di forza e sulle prospettive di un anello tanto fondamentale quanto negletto della scuola italiana.



Venerdì 24 maggio alle 17.30 sempre Domus Mazziniana sarà la volta della presentazione dell’Accordo di rete e del Manifesto per la Public history of Education



Orsetta Innocenti, docente di scuola superiore, formatrice per l’Ufficio Scolastico Regionale e membro del direttivo di COMPALIT – Scuola, e Gianfranco Bandini dell’Università di Firenze e coordinatore del gruppo di lavoro sulla Public History of Education dell’AIPH, presenteranno il Manifesto per la Public History of Education e l’Accordo di rete per la Public History a scuola, frutto di un ampio lavoro condotto da docenti, studiosi e formatori che intende proporre un nuovo rapporto paritario e collaborativo tra il mondo della ricerca e quello della scuola in un campo cruciale come quello dell’insegnamento della Storia, e del suo rapporto con l’Educazione Civica.