Don Giovanni - spettacolo in prosa irriverente

Sabato 13 e domenica 14 aprile alle ore 21 nello spazio teatrale Balabiòtt Aps in via Piastroni 20, 56131, Pisa



Irriverente, ironico, burrascoso, sconveniente, filosofico e maleducato: questo il personaggio di Don Giovanni descritto dallo spettacolo di prosa "Don Giovanni" su drammaturgia originale della scrittrice Annalisa Pardi.

Il celebre seduttore le cui gesta sono state messe in scena da Molière, Mozart-Da Ponte e da molti altri autori nella storia del teatro qui vive una sua nuova vita, fedele però alle vecchie tradizioni.

Azioni forti e contenuti forti in uno spettacolo che non vi potrà lasciare indifferenti.



Perché un Don Giovanni moderno, oggi, nell'epoca del "me too"?

Perché questo mito ci mette di fronte a una serie di interrogativi che riguardano il rapporto tra uomo e donna, tra seduzione e castità, tra realtà e desiderio, indagando il limite tra consenso e sopraffazione.



Don Giovanni sta per vivere una notte che cambierà la sua esistenza: appostato con il servo Giacomo sotto le finestre di donna Anna, in una delle sue consuete scorribande, tra poco dovrà affrontare una prova determinante. Dal suo passato giungono a tormentarlo amanti note e donne sconosciute mentre aleggia attorno a lui l'ombra di una probabile vendetta...



Sara Teresa Russo e Annalisa Pardi, attrici e direttrici della compagnia Quieta Movere dal 2003, e dal 2019 creatrici dello spazio Balabiott aps, riportano in scena con un cast rinnovato questo testo trasgressivo ed esilarante dopo 13 anni dal suo successo.



"Per don Giovanni ogni bel frutto non è che il verme che si nasconde dentro. Ecco il segreto che lui sa e che nessuno conosce. Provate un po' a vivere sapendolo!"



Sara Teresa Russo, Annalisa Pardi, Andrea Marcheschi, Matilde Cini, Irene Mazza, Sara d'Alessandro, Antonio Bacci, Maria Barbatano.

Regia e drammaturgia di Annalisa Pardi

Mixer: Veronica Giovannetti, Irene Sibella



Per informazioni e prenotazioni:



Gallery





balabiottpisa@gmail.com