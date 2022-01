Donata una nuova vetrata artistica al liceo Russoli di Pisa

Una nuova opera d'arte va ad arricchire la sede del Liceo artistico Franco Russoli di Pisa. Sabato 15 gennaio è infatti in programma la donazione di una splendida vetrata, realizzata dal prof. Roberto Marchetti (che ha lavorato per tanti anni in questo istituto) su disegno del maestro Raffaele De Rosa. La presentazione sarà curata dal prof. Ilario Luperini, critico e storico dell'Arte, una delle colonne portanti dell'ex ISA Russoli. L’opera rappresenta un passaggio di testimone legato alla memoria storica della scuola. Infatti, venne iniziata molti anni fa con le classi di Progettazione e Laboratorio della Vetrata. Sabato mattina, grazie al lavoro di Roberto Marchetti, al progetto luce realizzato dal tecnico ing. Luigi Carlotto e alle competenze da carpentiere del collaboratore scolastico Michele Paladino, la vetrata sarà collocata nella sua nuova postazione nel corridoio dell'edificio A della sede di Pisa.