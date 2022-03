Donna, arte e libertà in scena al Teatro Rossini

È il giornalista RAI Giuseppe Carrisi ad aprire la Rassegna 'Arte&libertà' - Women’s Right', promossa da Antitesi Teatro Circo al Teatro RORO Rossini di Pontasserchio. Parte così una rassegna di approfondimento e riflessione su diritti e libertà della donna in Italia e nel mondo, per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza in tutte le sue forme, il tema verrà affrontato senza retorica, ma in modo artistico e creativo, attraverso presentazione di libri e spettacoli.

Il primo appuntamento, ad ingresso gratuito, sarà sabato 2 aprile (18.00) con la presentazione del libro 'Il paese che uccide le donne' (Infinito Edizioni, 2021) di Giuseppe Carrisi, giornalista RAI, scrittore e documentarista. Il romanzo racconta una storia che potrebbe apparire frutto dell’immaginazione, ma che invece ci offre un reportage lucido e realistico sulla condizione della donna nel Messico contemporaneo, ci parla della Bestia, “il treno merci che trasporta migranti e richiedenti asilo verso la frontiera statunitense”,

A seguire, alle ore 21.00, la serata proseguirà con lo spettacolo teatrale 'Non chiamatelo Amore' per la regia di Letizia Pardi. Attraverso narrazioni, canti e letture si farà luce sul fenomeno del femminicidio e sulla cultura che ne è spesso causa e giustificazione. In scena otto donne, (Valentina Bertini, Silvia Carpi, Greta Cassanelli, Azzurra Corsi, Valentina Grigò, Daria Palotti, Letizia Pardi, Sara Puccinelli), che, attraverso narrazioni, canti e letture, presteranno le loro voci per far luce non solo sull'ancora troppo attuale problema dei femminicidi, ma anche su quella cultura che ne è spesso causa e giustificazione. A seguire interverranno il CPO di San Giuliano Terme, il Centro Antiviolenza della Casa della Donna di Pisa, il CPO di Vicopisano e Pizzicarms ONLUS. Lo spettacolo sarà invece preceduto dal Gruppo Corale Cantiere diretto da Claudia Zimmermann e da diversi interventi di istituzioni e realtà attive sul territorio.

Gli eventi saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni: teatrorossini@gmail.com . Dalle 19:30 cena a bouffet presso il Circolo Bouffet, accanto al Teatro, a 12 € (per prenotazioni chiamare 320.5638576)