'Donne in ascolto del Cosmo': incontro al giardino de La Nunziatina

Venerdì 23 settembre arriva al Giardino de La Nunziatina l’incontro 'Donne in ascolto del cosmo', una serata in ascolto del cosmo, con una cifra tutta femminile, aspettando l’appuntamento con la Notte dei ricercatori a fine mese. L’evento è organizzato dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo – EGO, casa istituzionale di Virgo, il grande rivelatore di onde gravitazionale di Cascina nella campagna pisana.

Un nuovo modo di esplorare ed ascoltare il Cosmo. E di raccontarlo. Questo il filo conduttore di un incontro all’insegna della divulgazione scientifica e non solo, che vedrà l’intervento di tre protagoniste di livello internazionale delle ricerche sulle onde gravitazionali: Pia Astone, professoressa dell’Università La Sapienza di Roma e associata all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Ornella Juliana Piccinni dell’Istituto IFAE di Barcellona e Julia Casanueva, ricercatrice di EGO. Le tre scienziate racconteranno le sfide di Virgo in ascolto dei segnali dei fenomeni più remoti e violenti dell’Universo, come fusioni di buchi neri o stelle, a milioni di anni luce dalla Terra, ma anche le loro esperienze professionali e umane di scienziate, in un dialogo coinvolgente e aperto con il pubblico.

Al racconto delle ricercatrici faranno da contrappunto gli interventi di Massimo Magrini (Bad Sector), sound designer e musicista elettronico, che proporrà alcuni brani e rielaborazioni originali della sua ricerca musicale, a partire dai segnali cosmici e ambientali dell’interferometro Virgo. Modererà l’incontro il responsabile della comunicazione di EGO, Vincenzo Napolano.