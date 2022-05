Donne e frontiere nel Mediterraneo

Venerdì 13 maggio alle h. 18, nell'ambito della IV Festa delle lettrici 2022 organizzata dalla Casa della donna di Pisa, Federico Oliveri e Renata Pepicelli presenteranno "Le dannate del mare" di Camille Schmoll, pubblicato dalla casa editrice pisana Astarte Edizioni.



Il libro

Per molto tempo le donne sono state assenti dal grande racconto della migrazione. Eppure sono molte quelle che lasciano le loro case e i loro affetti per intraprendere il lungo viaggio attraverso il deserto e il Mediterraneo.

Basato su ricerche sul campo condotte ai confini dell’Europa, in Italia e a Malta, questo libro è un’inchiesta sulle tracce delle sopravvissute: nel restituire le molteplici sfaccettature dei loro percorsi e destini, declina al femminile la storia recente delle migrazioni nel Mediterraneo, rifiutando la stereotipata dicotomia che oppone la migrante-vittima alla migrante-eroina, per adottare il punto di vista dell’esperienza diretta delle donne.

"Le dannate del mare" è un libro femminista sulle migrazioni femminili attraverso il Mediterraneo.





Camille Schmoll, è geografa e sociologa. È directrice d’études all’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) e membro del laboratorio di ricerca Géographie-cités e dell’Institut Convergences Migrations. I suoi studi analizzano le nuove dinamiche migratorie (transnazionalismo, migrazione di genere, migrazione circolare) in area euro-mediterranea e le conseguenti implicazioni sociali e territoriali.