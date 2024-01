Tornano gli appuntamenti di Leggo per legittima difesa a Terricciola

Si riparte con il progetto dedicato ai libri e alla lettura, a cura del Comune di Terricciola in co-progettazione con Pensieri Di Bo' Cultura e Teatro APS e con la compartecipazione economica del Consiglio Regionale della Toscana.

Giovedì 4 e venerdì 5 Gennaio, nella fascia oraria dalle 16 alle 20 (su prenotazione) torna l’attività “Regala una favola” . Le famiglie del Comune di Terricciola potranno prenotare e scegliere un’offerta di favole per celebrare “a domicilio” il periodo delle Feste. A raccontarle ci saranno Peter Pan ed i suoi magici aiutanti.

Prenotazioni: 351.5944009 (Anche Whatsapp) per prenotare l’orario; sul sito: leggoperlegittimadifesa.it, nella sezione “Regala una favola” andrà compilato il modulo di prenotazione, scegliendo tra le favole a disposizione nel menù.

Domenica 7 gennaio alle 16.30 presso la Biblioteca di Morrona (via dei Lecci, 16) ci sarà, infine, il terzo appuntamento con “Le Favole di Peter Pan”, una programmazione di letture teatralizzate itineranti dedicate a bambini e bambine. Gli appuntamenti saranno animati da Peter Pan, attore onorario del Teatro di Bo’, e dai suoi fantasiosi aiutanti.



Per informazioni: leggoperlegittimadifesa.it