'Doppia figura' al Teatro Nuovo di Pisa

In scena al Teatro Nuovo di Pisa 'Doppia figura', primo spettacolo scritto e diretto da Andrea Colzi.



Con: Francesca Germanà, Gabriele Licata, Andrea Colzi

Aiuto regia: Tiziano Rovai

Musiche: alb:bis



Tre coinquilini, una scatola, un segreto. Chi ha in mano la doppia figura?

Alessia Gabriele e Valerio convivono in un piccolo appartamento. Scoprono che mille euro custoditi in una scatola dentro casa, sono spariti. Negli ultimi tre giorni nessun altro gli ha fatto visita. È la miccia che scatena una serie di tensioni e sospetti che comprometteranno l'equilibrio dei loro

rapporti e riapriranno ferite sul loro passato.

“Doppia figura” è un progetto nato all'interno del laboratorio di drammaturgia de La Ribalta Teatro, che ha visto la sua realizzazione attraverso diverse tappe, prima sotto forma di lettura scenica e ora come primo studio sulla scena.



Per info e prenotazioni: 392 323 3535

Link per acquistare online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/doppia-figura-pisa



Grafiche: Alessandro Coppo e Vincenzo Sansone