Doppio appuntamento con la grande musica alla Villa medicea di Coltano

Due concerti da non perdere quelli che avranno luogo giovedì 29 settembre nella suggestiva cornice della Villa Medicea di Coltano, inseriti nel cartellone del Festival Muse Contemporanee e Note d’Arte, organizzato dalla Associazione musicale Fanny Mendelssohn col patrocinio della Regione Toscana, Comune e Provincia di Pisa e Comune di San Giuliano Terme e grazie al prezioso sostegno della Fondazione Pisa e di Unicoop Firenze.

Ad esibirsi due formazioni di assoluto rilievo: alle ore 19 concerto del duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice e a seguire, alle ore 21, concerto del duo Fortecello.



Il duo pianistico composto dai fratelli Aurelio e Paolo Pollice proporrà un suggestivo programma da loro ideato ispirato alle donne di Puccini: Manon Lescaut: il peccato, Mimì la fragilità, Tosca la gelosia, Butterfly la rinuncia, Turandot il mistero… E nella vita reale? Quali sono le donne che hanno popolato l’intensa vita sentimentale del Maestro Puccini? Lo scopriremo e ascolteremo alcune tra le più celebri e suggestive arie del repertorio pucciniano fatte rivivere sulla tastiera del pianoforte.

Aurelio e Paolo Pollice, hanno suonato nelle più importanti città italiane per prestigiose società tra cui Milano Serate musicali, Napoli Associazione Scarlatti, Palermo Amici della Musica, ed inoltre in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, U.S.A. ed in Messico.

Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca… e registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio tre, e Radio Clasica e Radio Nacional de Espana.



Alle ore 21 invece, sarà protagonista il duo Fortecello, composto dalla violoncellista polacca Anna Mikulska e il pianista franco-spagnolo Philippe Argenty,. Nato nel 2014 il duo Fortecello ha già conquistato il pubblico e la critica in Francia,Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Slovacchia, Norvegia, Polonia, Germania, Cina, Stati Uniti d'America, Tunisia, Belgio, Macedonia e Portogallo, tenendo più di 500 concerti.

Il loro secondo album, "Soul of Nations", pubblicato da KNS Classical nel giugno 2018 è stato

trasmesso due volte su France Musique e lodato da critici specializzati.

Il duo Fortecello ci accompagnerà in un viaggio musicale nella Spagna, tra melodie popolari e ritmi di danza. Un concerto travolgente ed entusiasmante.



Nell’intervallo tra i due concerti sarà possibile gustare un rinfresco gentilmente offerto dalla Proloco di Coltano.



Per informazioni per l’ingresso al concerto contattare i numeri 347 6371189 - 347 8509620 o visitare il sito www.fannymendelssohn.eu



