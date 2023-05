Doppio appuntamento su costituzione e democrazia

Martedì 16 e Mercoledì 17 maggio doppio appuntamento per discutere di Costituzione e democrazia promossi in collaborazione dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa e dalla Domus Mazziniana.



Martedì 16 maggio alle ore 16:00 nell’aula SR A1 del Polo San Rossore 1938 (via Risorgimento, 19) e online via Teams, si terrà la presentazione del libro di Raffaele Romanelli “L’Italia e la sua Costituzione. Una storia” (Laterza 2023) cui parteciperanno oltre all'autore, Stefano Bartolini (Istituto Universitario Europeo), Saulle Panizza (Università di Pisa), Paolo Pezzino (Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”) e Gianluca Fulvetti (Università di Pisa) che coordinerà l'incontro.



Mercoledì 17 maggio alle 16.30, presso la sala conferenze della Domus Mazziniana, tavola rotonda su "La Democrazia dei Moderni", con Nadia Urbinati (Columbia University) Alberto Di Martino (Scuola Superiore Sant'Anna), Giovanni Paoletti (Università di Pisa) e Raffaele Romanelli a partire dal libro dello stesso Romanelli, Nelle Mani del popolo. Le fragili fondamenta della politica moderna (Donzelli, 2021).



Le evento sarà visibile anche sui canali social della Domus Mazziniana



facebook.com/domusmazziniana; https://www.youtube.com/@domusmazziniana4245