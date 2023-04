'Doti di San Torpete": iniziativa a favore della Casa della giovane di Pisa, progetto 'La valigia della speranza'

Il 28 aprile 2023 tornano le “Doti di San Torpete” nella Chiesa dei SS Pietro e Paolo a Corliano: un contributo economico che veniva originariamente donato per sostenere le mamme in gravidanza e i futuri nascituri del Borgo di Corliano.



Si tratta di un evento di solidarietà con una raccolta di fondi per la casa di accoglienza madri e bambini “Maria Schiratti Toniolo” gestita dall’ACISJF-Casa della Giovane di Pisa.



Sarà anche un momento di incontro in ricordo del battesimo di San Torpete, copatrono di Pisa e patrono di Saint Tropez, che avvenne presso la “Fonte del Latte” di Corliano, accompagnato dalla lettura di poesie di Carmen Talarico e letture teatralizzate sulla leggenda di San Torpete a cura degli attori del Teatro Popolare di Treggiaia.



I fondi saranno totalmente destinati a finanziare il progetto “La Valigia della Speranza” della Casa della Giovane; un contributo economico per sostenere gli studi e i progetti di autonomia di un’ospite della struttura.





