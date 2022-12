Drammaturgia per una città - Passeggiata narrativa a Cascina

Venerdì 23 dicembre alle 15.30 nel centro di Cascina si terrà l’esito del laboratorio teatrale con la classe 2^ B del Liceo Artistico Russoli, a cura di Fondazione Sipario Toscana.

Il progetto è stato realizzato con il contributo del Comune di Cascina nell’ambito del bando “Contributi Cultura anno 2022”.



Il laboratorio teatrale, tenuto dalla formatrice Flaminia Vannozzi ha coinvolto anche le associazioni cascinesi Società Operaia, La Rosa Amara e Centro Impronte Sonore, 3C Cinefoto Club Cascina "Silvio Barsotti".



Il principale obiettivo del lavoro è stato quello di far conoscere ai ragazzi e le ragazze il mondo del teatro, attraverso la recitazione, l'allestimento e la messa in scena, mettendoli di fronte alla storia passata, agli uomini e alle donne che l'hanno costruita, creando così ponti intergenerazionali.



È stato costruito un testo drammaturgico collettivo, partendo dall’analisi di alcune immagini storiche fornite dalla Società Operaia, legate al mondo dell'artigianato nel centro storico di Cascina.

Lavorando sull'improvvisazione teatrale, esplorando le varie storie personali sono stati creati tableaux vivants per ridare voce ai volti raffigurati.

Ai ragazzi è stato insegnato l'utilizzo dell'ottava rima cantata, che verrà utilizzata nella performance grazie alla collaborazione dell’associazione Centro Impronte sonore.



La passeggiata narrativa si focalizzerà sulla narrazione di storie del territorio.

Gli attori saranno accompagnati da dei suonatori, che li seguiranno durante tutto il tragitto narrativo.

Ogni punto scenico si accenderà all'arrivo del pubblico, raccontando la storia del luogo attraverso le voci dei ragazzi e delle ragazze, che racconteranno muovendosi dal loro ruolo “fotografico”.

È nato così un evento dove passato e presente si incontrano, guardando al futuro.



Ingresso libero.



Corso Matteotti - Cascina