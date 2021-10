Duane Forrest (Canada) in concerto

Duane Forrest è un songwriter e artista poliedrico di Toronto, Ontario.

La sua musica fonde splendidamente jazz, reggae, bossanova e soul e prende spunto dai suoi viaggi in giro per il mondo, dalla meraviglia che può dare una comune esperienza umana.

Ha compiuto tour in Canada, Europa ed America Centrale.

Nel 2017 ha debuttato con la sua produzione teatrale “Climb”, basata sul suo concept album “The Climb”.

L’opera è stata protagonista anche sul palco del Toronto Fringe Festival nel 2018, come uno dei momenti salienti secondo il fondatore del festival Gregory Nixon che ha definito lo spettacolo di Duane “un’opera di canzoni, storytelling e movimento a dir poco coinvolgente”.



Presenta in Italia il suo nuovo album “Le Sol”, uscito nel 2021 e già presentato in buona parte d’Europa.

