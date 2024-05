Due grandi artisti per il Festival internazionale Fanny Mendelssohn alla Villa Medicea di Coltano

Domenica 5 maggio tradizionale doppio appuntamento del Festival organizzato dalla Associazione Fanny Mendelssohn con il contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, una manifestazione, che gode del patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e Comune di Cascina , con la collaborazione di ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane (sezione Toscana) e con la partecipazione di Edi Progetti, Mercatopoli e Confartigianato Pisa.

Questa volta due grandi artisti, provenienti da Cina e Germania porteranno la loro musica nei saloni della bella Villa Medicea di Coltano, realizzata nel 1587 dal Buontalenti su incarico di Francesco I de’ Medici. Successivamente la Villa è passata più volte di proprietà, prima ai Lorena in quanto parte del patrimonio Mediceo, poi nel 1860 alla casa reale dei Savoia, nel 1920 all’Opera Nazionale Combattenti che si occupò della bonifica del territorio che consentì lo sfruttamento agricolo dell'area. Attualmente è proprietà del Comune di Pisa e viene gestita dalla Proloco di Coltano. Si deve propio a questo Ente la creazione all’interno della Villa di un museo dedicato a Guglielmo Marconi. Siamo infatti nel 1903 quando a Guglielmo Marconi, l’inventore della radio, viene dato l’incarico dal Governo di costruire in Italia una Stazione Radiotelegrafica ultrapotente per riuscire ad effettuare collegamenti con le Americhe e con le colonie italiane in Africa Orientale, e lui sceglie Coltano come sede.



Il bel pomeriggio in musica alla Villa Medicea si aprirà alle 16 con il recital del pianista Florian Koltun, che eseguirà due capolavori del repertorio pianistico: le 32 variazioni in do minore di Beethoven e la celeberrima Ciaccona che conclude la Seconda Partita per violino solo di Bach. Buoni ha trascritto per pianoforte questo capolavoro facendone un nuovo meraviglioso brano. Il passaggio dal violino al pianoforte non era visto da Busoni come una forzatura, in virtù di due affermazioni dello stesso Bach, anche lui maestro nelle trascrizioni: "che una musica buona, grande, 'universale', resta la stessa qualunque sia il mezzo attraverso cui si faccia sentire”; e "che mezzi diversi hanno un linguaggio diverso (loro peculiare) col quale comunicano questa musica in modo sempre un po' differente”. Inoltre Busoni riteneva che Bach fosse un autore disinteressato al mezzo col quale si sarebbe eseguita la sua musica, che in realtà suona meravigliosa con qualsiasi strumento la si suoni.



Dopo un aperitivo offerto dalla Proloco di Coltano, il pomeriggio proseguirà alle 17:30 con un concerto per pianoforte a quattro mani del duo formato dallo stesso Koltun e da Xin Wang.

I due artisti si sono incontrati nel 2008 come studenti alla Hochschule für Musik und Tanz di Colonia e poco dopo hanno formato la loro dinamica collaborazione musicale. Da allora hanno effettuato numerose tournée in Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, Polonia, Francia, Austria, Italia, Spagna, Cina e Hong Kong in diverse sale da concerto famose come Berliner Philharmonie, Schloss Elmau in Germania, Qintai Concert Hall a Wuhan, Concert Hall a Xiamen, Henan Art Center a Zhengzhou, Concert Hall a Ningbo, Poly Grand Theatre a Hohhot e molti altri.Si sono inoltre esibiti con molte famose orchestre, tra cui la Wuhan Philharmonic Orchestra, la Sinfonia Rotterdam, la Sinfonieorchester Aachen, i Zagreb Soloists, la Karlsbad Symphony Orchestra, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, la St. Petersburg Chamber Orchestra e la Berliner Camerata sotto la direzione di famosi direttori come Christopher Ward, Conrad van Alphen, Kazem Abdullah, Marek Stilec, James P. Liu, Eduardo Strausser e Fuad Ibrahimov. Il Duo è ospite fisso di festival internazionali come Skrjabin Piano Festival, “Friday Nights with Yury Revich” Wien Austria, International Art Festival Kotor Montenegro, International Music Festival Deià Spain, Festival “Palau March Museu” Palma Spain, “Festival de musique classique a Pompignan” Tolosa Francia, Palais Sommer Dresden Germania, “Monschau Klassik” Germania, “International Piano Festival Wuhan” Cina e molti altri. I due musicisti proporranno un bellissimo programma con musiche di Rossini, Debussy e per concludere la meravigliosa Fantasia op.103 di Schubert.



