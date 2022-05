'Due' in concerto

Sabato 21 maggio, presso il ristorante i Toscani, all'interno della Città del Teatro di Cascina, ci sarà la data zero di 'DUE', lo show musicale basato sui duetti uomo/donna.



I duetti uomo-donna di grande successo portati in scena da un duo di eccellenza musicale composto dal Maestro Valerio Simonelli e Roberta Cingolani, insegnante di canto e protagonista del panorama musicale sin dagli anni ’90 fino alla collaborazione come corista di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio.



DUE è uno spettacolo unico nel suo genere, che spazia su molte sonorità, raggiunte magistralmente grazie agli interpreti in grado di eseguire le difficili esecuzioni di grandi nomi della musica italiana e internazionale.



PROGRAMMA

Sabato 21 Maggio

Cena dalle ore 20, spettacolo dalle 22.15

Cena + Spettacolo 25,00€ a persona

(menù disponibile su pagina evento)



INFO & PRENOTAZIONI

