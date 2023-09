Due scrittori in dialogo: David Pratelli e Saverio Bargagna

Nell’ambito della fiera L’Era dei libri, David Pratelli, noto volto televisivo, e Saverio Bargagna, apprezzato giornalista della Nazione, dialogheranno per presentare i loro libri: Tenebra, vendetta sepolta e Il più buono del paese. Il dialogo sarà moderato da Piero Iafrate e Marco Vincent.

David Pratelli, imitatore e conduttore radiofonico, poi volto televisivo in programmi di successo come L’anno che verrà, Domenica In, Quelli che il calcio, presenterà il suo primo romanzo Tenebra, vendetta sepolta che affronta il delicatissimo tema del femminicidio. Dal libro è stato tratto il film “Tenebra, questa è la mia vendetta”, regia di Giuseppe Di Giorgio, pluripremiato nel 2022.

Saverio Bargagna, giornalista per La Nazione, presenterà Il più buono del paese, un ritratto tragicomico delle debolezze umane, ambientato in un paese immaginario, Pontarno, che tutti possiamo riconoscere. Questo libro, uscito da poche settimane, è il suo romanzo d’esordio e inaugura “Navicelli”, la collana pensata da Astarte Edizioni per raccogliere le storie inedite di autori italiani, trasportando i lettori dal Mediterraneo verso acque più familiari.

Evento organizzato da Astarte Edizioni e Libreria Carrara di Pontedera.