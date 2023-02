'Due volte più brave - Le prime donne' a La Città del Teatro

Mercoledì 8 marzo alle ore 21 alla Città del Teatro, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna sarà in scena lo spettacolo 'Due volte più brave – Le prime donne' di e con Cristina Sarti, accompagnata musicalmente da Meme Lucarelli, una produzione Fondazione Sipario Toscana con il Patrocinio del Comune di Cascina.



Imprenditrici, sportive, artiste, scienziate, giornaliste, professioniste: donne “pioniere” nel nostro paese. Donne che attraverso la loro passione, talento, energia, genio hanno contribuito alla crescita del nostro paese, allo sviluppo culturale, umano, economico facendosi strada in una società dove non c’era spazio per loro, donne che per prime hanno assunto un profilo riconosciuto nei ruoli che da sempre erano incrollabile prerogativa maschile.



Donne che spesso non si trovano nei libri di testo ma che hanno aperto nuove pagine della storia del nostro paese, sin dagli anni dell’Unità di Italia. In questo spettacolo una carrellata di donne speciali viene raccontata e valorizzata nella loro specificità di essere donna in ruoli che abbattono il limite mentale e fisico della differenza di genere.



Donne che con la loro tenacia sono state gli indicatori di cambiamenti viscerali della società mettendo a luce nuovi valori e nuovi metri di opinione nel tessuto sociale del nostro paese, donne apripista che hanno rappresentato e rappresentano l’ideale di riferimento delle donne delle nuove generazioni.



Donne che hanno vissuto e determinato i cambiamenti dell’età contemporanea con le loro storie di passioni e colori. Grazia Deledda, Oriana Fallaci, Luisa Spagnoli grande imprenditrice del centro Italia, Lina Cavalieri, Eleonora Duse, Pia Nalli, Giancarla Mursia., Moira Orfei, Ondina Valli, Alfonsina Strada (la prima donna ciclista negli anni 20 al Giro d’Italia), Angela e Luciana Giussani (le ideatrici del personaggio fumettistico di Diabolik), Carina Massone Neuroni (prima donna italiana con il brevetto da pilota), Lidia Poet (prima donna in Italia ad essersi laureata in Giurisprudenza).



Queste donne, con altre ancora che più marginalmente lo attraversano, sono dunque Protagoniste di questo racconto teatrale di parole e musica, che si propone di coinvolgere il pubblico tutto - di uomini e donne- in un percorso suggestivo di memorie e scoperte, che testimoniano certo le difficoltà di affermazione e riconoscimento, ma anche la bellezza e l’orgoglio, di queste vite di “successo”, anche se non sempre o non subito riconosciuto.

Storie che hanno comunque portato oggi ad affermare con sempre maggiore determinazione il nostro ruolo di “Prime donne” in un Mondo dove sempre più è il bisogno di quello sguardo e modo nuovo, creativo e vincente, di cui queste donne – e con loro noi donne tutte - sono state capaci nella cultura, nell’arte, nella scienza, nell’imprenditoria, nello sport… nella vita!



MERCOLEDì 8 MARZO ORE 21

durata 60'

sala piccola



Biglietto unico 5€

Prevendita presso il teatro lun-ven 10-14, merc 10-14 e 17-19, sab 10-13

Prevendita on line su Ticketone.it e rivendite Boxoffice



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina Pisa 050744400