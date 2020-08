Duo Echo in concerto

E. Grieg - Sei lieder op.48

O. Respighi- Mattinata

O. Respighi - Sopra un'aria antica

O. Respighi - Pioggia

F. P. Tosti - Ninna nanna

I. Pizzetti - Canzone per ballo

F. P. Tosti - Sogno

L. Berio - Ballo (da Folksongs)

F. P. Tosti - 'A Vucchella’



Richiesta prenotazione a contrappunto@email.it (contrappunto associazione musicale)



Il duo Echo nasce nel 2017 ed è costituito dal soprano Anna Capiluppi e dal pianista Edoardo Benucci. Anna ha conseguito nel 2018 il Diploma Accademico di I livello presso l’Istituto musicale “A.Peri” di Reggio Emilia sotto la guida del M° Maurizio Leoni. Ha partecipato a masterclasses di prestigiosi maestri quali M. Trombetta, E. Battaglia, A. Cognet, S. Kuhlman, S. Ganassi, A. Gabrielli e V. Esposito debuttando ruoli operistici come Pamina (Il flauto magico), Annina (La traviata), Ines (Trovatore), Frasquita (Carmen), Giannetta (Elisir d’amore), Nella (Gianni Schicchi), ed esibendosi in recital cameristici con repertori che spaziano da composizioni per voce e chitarra alla liederistica tedesca.

Edoardo si è diplomato nel 2014 presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia, dove ha conseguito, nel 2017, anche il Diploma Accademico di II livello in pianoforte ad indirizzo solistico sotto la guida della Prof.ssa Francesca Costa. Si è perfezionato con maestri di fama internazionale come P. De Maria, D. Rivera, B. Canino (per la musica da camera), L. Magiera (per lo studio del repertorio operistico), T. Kanazawa e Y. Admony (per il duo pianistico), esibendosi sia come solista che in varie formazioni cameristiche.

Il forte interesse dei due per la musica vocale da camera li porta a collaborare stabilmente, esplorando un repertorio straniero e italiano che spazia dalla liederistica tedesca alla lirica italiana di fine ‘800/inizio ‘900 e contemporanea. Nel Febbraio 2018 il Duo Echo debutta in concerto al Goethe Zentrum (Istituto di Cultura Germanica) di Bologna con un programma che prevede lieder di Strauss, Grieg, romanze di Tosti e liriche di Respighi, e l’anno successivo (2019) si aggiudica il primo premio al Concorso Internazionale “Città di Stradella” nella sezione musica da camera con pianoforte.