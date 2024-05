Duo Le voci umane

Concerto organizzato da Contrappunto associazione musicale con il sostegno della Fondazione Pisa.



Gabriele Bracci: violoncello

Leonardo Percival Paoli: fagotto



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

6 arie dalle ultime opere liriche

- Voi che sapete (da “Le nozze di Figaro”)

- È amore un ladroncello (da “Così fan tutte”)

- Ah perdona al primo affetto (dalla “Clemenza di Tito”)

- Bewahret euch vor weibertucken (dal “flauto magico”)

- Alles fuhlt der liebe freuden (dal “flauto magico”)

- La ci darem la mano (dal “Don Giovanni”)



Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Duetto in re maggiore per due Baryton

(arrangiato da Gabriele Bracci)

- moderato, tempo di minuetto, finale



François Devienne (1759-1803)

Duo concertante in sol maggiore Op.3 n.2

(originale per due fagotti)

- allegro moderato, rondò allegretto



Gioacchino Rossini (1792-1868)

6 arie dal “Barbiere di Siviglia”

- Ecco ridente in cielo,

Largo al factotum

Una voce poco fa

Dunque io son



Di si felice innesto