San Rossore, il Duo Maclè in concerto a Villa Giraffa

Venerdì 21 luglio appuntamento a Villa Giraffa a San Rossore con una delle novità dell'edizione 2023 di ViviParco: il concerto in notturna. La delicata illuminazione installata nel giardino e i lecci secolari faranno da scenografia al recital del duo pianistico Maclé, un evento in collaborazione con l'associazione musicale Fanny Mendelssohn. Inizio alle 21, posti limitati, prenotazione su evenbrite, link dal sito www.parcosanrossore.org. Per informazioni associazionefanny@gmail.com, 347 6371189.

Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi partendo da un repertorio classico sperimentano la musica in una lettura multidimensionale aprendosi a sfide interpretative con incursioni nel mondo del jazz, del minimalismo e del rock progressive. Da 'Il Barbiere di Siviglia' di Gioacchino Rossini a 'Rapsodia in Blu' di George Gershwin passando per Moszowski, l'idea è quella di rappresentare la poliedrica musicalità e la versatilità delle due interpreti sulla base delle specifiche e peculiari sensibilità artistiche per la creazione dell'unicità nella fusione sonora e interpretativa.



Il duo Maclè ha tenuto centinaia di concerti in tutta Europa nelle occasioni e nelle sale più prestigiose come il Festival Musique à la source Chaudfontaine (Belgio), Portenkirche Fürstenzell (Germania), Fundación Segovia Linares, Veladas Musicales Baeza, Festival Internacional de Música La Rambla (Spagna), Loucen (Repubblica Ceca). Tiene concerti a Madrid, Bordeaux, Sofia, New York e collabora con Temp'óra International Meeting Bordeaux, Bergen Community College NJ, Conservatorio Hidalgo di Malaga, Unione Lettori Italiani, Milano Classica, Simc Italia, Epta Italy, Rovere d'oro, Novurgìa, Musica Aperta, Book City Milano, Flying Notes Fazioli Malpensa, Ospedale Niguarda, Piano City Milano.



Durante gli eventi sono visitabili le mostre artistiche ‘Le edicole della memoria' del pittore Cesare Borsacchi, 'Una giraffa e i suoi amici' di Stefano Pilato ed un estratto dell'esposizione ‘Un cuore verde' con le opere degli studenti del liceo artistico Russoli. ViviParco, possibile grazie ai contributi della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell'ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda. La location principale degli eventi, a ingresso gratuito, è il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove, a pochi passi dall'attracco del battello dell'Arno e dove passerà la ciclopista tirrenica prima di incrociarsi con la ciclopista dell'Arno. Un posto chiave per il futuro della mobilità green del Parco, un luogo da conoscere e scoprire.