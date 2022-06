'...e comunque tutto cambia' - L'esposizione installazione di Diego Piccaluga nell'oratorio di San Rocco a Crespina

Al via la mostra di Diego Piccaluga "...E comunque tutto cambia".

Promossa dall'Associazione Odeporica e con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana.



Sono passati quasi tre anni e Diego Piccaluga torna con una nuova esposizione personale: le sue opere saranno ospitate nell'Oratorio di San Rocco (Via San Rocco, 4) a Crespina (PI).

L'inaugurazione della mostra di scultura installazione si svolgerà giovedì 16 giugno alle ore 17.



L'esposizione comprende pietre recuperate nei ruscelli vicino alla sua abitazione di Parlascio, da Piccaluga rivisitate, prendendo spunto dalle "Metamorfosi di Ovidio", parti di rami su cui l'artista ha inserito parole sui suoi sentimenti nei confronti degli alberi, e sempre di alberi, impronte su carta e cucite su tela.



Nato a Genova nel 1955, vive e lavora a Parlascio (frazione di Casciana Terme-Lari, in provincia di Pisa). Ha all'attivo vent'anni di mostre in giro per l'Italia, tra personali e collettive. Al momento, oltre la fotografia, pratica differenti modi di espressione, OCP (oggetti creativi policromi): con istallazione, scultura e immagini in acrilico su carta. Nell'autunno del 2019 ricordiamo la sua personale “Luce-Light” alla TST Art Gallery, una serie di opere in cui l'artista poneva l’attenzione sulla bellezza e sull’attrazione che esercita la luce sull’essere umano.



La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 3 luglio con i seguenti orari:





- domenica 3 luglio, finissage dalle ore 16 alle 20.