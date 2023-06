'E-State a Staffoli': musica, food e negozi aperti

La bella stagione comincia all'insegna della musica e del divertimento a Staffoli con 'E-State a Staffoli'. La nuovissima iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Staffoli con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Croce sull'Arno andrà in scena domenica 25 giugno a partire dalle 17.

Sarà una vera serata di festa nel cuore del paese, che si presenterà in una veste inedita. Piazza Panattoni e via Livornese (nel tratto compreso tra il Ristorante Fanellino e l'incrocio con via Fattori) saranno eccezionalmente chiuse al traffico per consentire un'esperienza emozionante da vivere in piena sicurezza, con tante occasioni di shopping nei negozi del centro aperti fino a tardi e la possibilità di gustare un'ottima cena all'aria aperta nei ristoranti, locali e attività del centro, pronti a soddisfare tutti i palati con proposte gastronomiche e menù dedicati nello speciale allestimento lungo via Livornese.

Non mancheranno il mercatino artigianale e il raduno di auto full range e moto d'epoca. Alle 22 il gran finale con il concerto dei Mama Lover in Piazza Panattoni: una divertentissima cover band pronta a far ballare e divertire il pubblico con un ricchissimo repertorio dei più grandi successi della musica dance dagli anni '70 fino agli anni 2000.