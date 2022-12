'ECCEHOMINI: ricordi di una strage' all'Arsenale

Il film (1999, 77 minuti) 'Eccehomini: ricordi di una strage' ricostruisce la strage dell'eccidio del Padule attraverso indagini archivistiche e ricerche sul campo, lavorando sul concetto di frammentazione della memoria e facendo parlare direttamente i testimoni dell'eccidio. Un’occasione per un confronto tra i registi e lo storico Adriano Prosperi sul valore e il senso di raccontare il passato, riflettendo sui confini fra storia e memoria.

IL DOCUMENTARIO E IL PROGETTO

Il documentario è frutto di tre anni di lavoro con l’obiettivo di coniugare le esigenze della narrazione e quelle di una rigorosa ricerca storica: sono stati raccolti gli incartamenti processuali relativi all’eccidio (conservati principalmente fra Washington, Londra e Firenze, ma sparsi anche negli archivi comunali locali) e sono stati intervistati 60 testimoni. Il complesso del materiale raccolto conta circa 2.000 pagine di documenti e trascrizioni di interviste, 70 ore di immagini fra testimonianze e ambientazioni, oltre 500 fotografie con ritratti degli anziani testimoni e i luoghi del Padule. Sono passati più di 20 anni da allora, 25 esatti dall'inizio del progetto, costruito con un pionieristico approccio crossmediale (un film, una mostra itinerante, due volumi).

LE VICENDE

Padule di Fucecchio (un’ampia palude a metà strada fra Pisa e Firenze, pochi chilometri a Nord dell’Arno), luglio 1944: il fronte è vicino, i tedeschi si ritirano, gli Alleati bombardano le vie di comunicazione. I contadini dei dintorni decidono di rifugiarsi all'interno della palude ad aspettare la fine della guerra. Intere famiglie si trasferiscono ai bordi degli acquitrini, in capanne costruite fra i canneti: durante il giorno gli uomini con gli animali si nascondono al centro della palude, mentre le donne e i bambini vanno in cerca di viveri. Il comandante delle truppe tedesche di stanza nella zona intravede dei movimenti sospetti: sono le contadine che portano da mangiare ai loro uomini, ma l’ufficiale - forse male informato da spie locali - crede si tratti di staffette che riforniscono una grossa banda partigiana. Il 23 agosto ordina un rastrellamento della palude dando mandato ai soldati di uccidere chiunque sia trovato nella zona: nell'arco di una mattina vengono uccise 176 persone, di cui oltre due terzi donne, vecchi e bambini. Di lì a pochi giorni arrivano gli Alleati: prima gli americani, poi gli inglesi aprono un'inchiesta approfondita, interrogando 164 testimoni diretti degli avvenimenti (successivamente un’ulteriore inchiesta sarà aperta anche dal governo italiano). Fra il 1947 e il 1948 i due maggiori responsabili della strage vengono processati: condannati rispettivamente a 12 e 6 anni di carcere, furono scarcerati dopo pochi mesi. L’eccidio del Padule, che non ebbe a teatro un unico paese ma un’area molto estesa e divisa fra diversi comuni, che non colpì solo gli abitanti del posto ma anche molti sfollati sconosciuti – e che anche per queste ragioni non è mai potuto divenire motivo di distinzione per una singola comunità – è spesso sfuggito all’attenzione dell’opinione pubblica, lasciato ai margini nei percorsi della memoria collettiva.

IL PROGRAMMA

Saluti della Biblioteca Franco Serantini Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Pisa Franco Bertolucci (presidente) Stefano Gallo (direttore) Interventi di Lorenzo Garzella (regista) Marco Folin (storico) Adriano Prosperi (storico). Evento organizzato dalla Biblioteca Franco Serantini in collaborazione con Cesvot