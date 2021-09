'Eccellenze pisane', giovani talenti sul palco di Eliopoli Summer 2021

Indirizzo non disponibile

Dopo il successo dello scorso anno, si ripropone l’iniziativa a cura degli assessorati alla cultura e pubblica istruzione, di offrire un palco ed un occasione di esibirsi a giovanissime promesse della musica della danza e dello sport di cui può vantarsi la nostra città.

Si esibiranno e si racconteranno sul palco di Eliopoli Summer giovedi 2 settembre ore 22: Alessio Macrì e Greta Celestino, un duo di giovanissimi provenienti dalla Music Academy che suoneranno brani inediti di loro composizione, Tommaso Bracci, una giovane promessa della danza della scuola di danza Etoile; Moon and Violet, al secolo Luna e Viola Degli Innocenti, due sorelle cascinesi provenienti dalla 'bottega fiorentina' del grande produttore Beppe Dati; Elena Di Ciolo - Anna Cicchello, due musical performers della scuola Proscenium; Gabriele Ghelardi un giovanissimo ma strabiliante sassofonista reduce da esibizioni su palchi del calibro di Umbria Jazz e trasmissioni televisive quali 'I soliti Ignoti' e 'I fatti vostri', Anna Steli e Marco Iacobelli due giovanissime promesse della scuola di musica 'Il pentagramma'.

Ospiti della serata 'I cubi rossi' un trio di ragazzi pisani, anch’essi giovanissimi ma già affermati a livello nazionale che presenteranno in versione acustica brani dal loro ultimo CD, in attesa di partecipare come finalisti al premio nazionale 'Musica contro le mafie' che si svolgerà dal 13 al 25 settembre a Cosenza.