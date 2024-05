Ecco i 'prof' a Molina di Quosa: Stefano Renzoni e Pierantonio Pardi con i loro libri sulla scuola

Venerdì 10 maggio toccherà ai professori Stefano Renzoni e Pierantonio Pardi chiudere la rassegna dei libri 2024 organizzata dalla biblioteca di Molina mon amour. Il tema che li vedrà affrontarsi in un incontro-duello letterario è, naturalmente, quello della scuola: sul palco del Magazzino di Antonio porteranno, infatti, due pubblicazioni sul mondo al quale hanno dedicato tutta la vita.



Ne La scuola. Come uscirne vivi (pubblicato da Pacini Editore con illustrazioni di Raffaele Silvestri), Stefano Renzoni descrive con ironia personaggi e contesti che si affrontano nel corso della carriera di insegnante; in Graaande... prof! (pubblicato da Edizioni ETS), Pierantonio Pardi racconta, invece, la storia di Oreste, un professore di lettere provocatorio e dissacrante che fuma in classe e nei corridoi.



Interviene con gli autori Fedora Durante.



Il Magazzino di Antonio è a Molina di Quosa in piazza Martiri della Romagna 26. Inizio ore 17.30, ingresso libero.