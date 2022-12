Ecco la stagione invernale 2023 di Molina Mon Amour. Torna il 'Teatro nel magazzino', poi libri e mostre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Molina mon amour non torna solo con un nuovo cartellone di eventi (stavolta dedicato alla stagione invernale e primaverile 2023, da gennaio a maggio), ma con un percorso che si era dovuto interrompere a inizio 2020 per via della pandemia: il Teatro nel Magazzino.

È senza dubbio la formula più originale dell'associazione molinese, quella che fino a febbraio 2020 l'aveva caratterizzata e fatta conoscere anche fuori provincia: cena a buffet, abbondante e di qualità a cura del gruppo cucina, e a seguire spettacolo teatrale, il tutto nel meraviglioso Magazzino di Antonio. A gennaio 2023, tutto questo è pronto a tornare.



Il programma completo della stagione è stato presentato in occasione del pranzo di Natale di Molina mon amour lo scorso 18 dicembre, e spetterà al maestro Carlo Boccacci l'onore di aprire la stagione, sabato 7 gennaio, con uno spettacolo dedicato ai cantautori italiani, Viaggio nella musica d'autore. Dal 20 gennaio, poi, libri e spettacoli teatrali si daranno il cambio fino alla mostra d'arte in programma tra fine maggio e inizio giugno di Miguel "Miche" Gnesi curata dal professor Stefano Renzoni. Ed è proprio Renzoni l'autore del primo libro che sarà presentato il 20 gennaio, sempre al Magazzino di Antonio: Bestiario pisano, pubblicato da Pacini Editore. Il 4 febbraio ci sarà il primo spettacolo teatrale, La Bella di Nulla, di e con Elisabetta Salvatori. Il 17 febbraio spazio al libro Pisa una volta di Athos Bigongiali (Pacini Editore), mentre il 4 marzo sarà la volta di Filippo vostro, di e con Luca Barsottelli (collaborazione Francesco Niccolini). Il 17 marzo sarà presentato il libro Il Baffo e la Bestia di Pierantonio Pardi (Edizioni Ets). Il 1° aprile andrà in scena Blocco 3 (di Fabrizio Brandi e Francesco Niccolini) con Fabrizio Brandi. La nuova antologia di racconti di Fabrizio Bartelloni (pubblicata da MdS Editore) sarà presentata il 14 aprile, mentre il 6 maggio andrà in scena Pasolini in campo, da un'idea di Athos Bigongiali, che condividerà il palco con Paolo Giommarelli. Chiude, prima della mostra di fine mese, il libro Storia della valle del Serchio di Piero Panattoni (Edizioni Helicon).



I tre appuntamenti con Salvatori, Barsottelli e Brandi fanno parte di una rassegna teatrale regionale, Narratori erranti (ideata e curata da Fabrizio Brandi, Marco Azzurrini, Elisabetta Salvatori e Luca Barsottelli), per la quale il Magazzino di Antonio è stato scelto insieme ad altri "luoghi di teatro" della Toscana (teatri veri e propri ovviamente esclusi) dove questi spettacoli, "viaggiando", andranno in scena.



Tutte le iniziative si svolgono nel Magazzino di Antonio (piazza Martiri della Romagna 26) e sono patrocinate dal Comune di San Giuliano Terme. I dettagli di ogni singolo evento saranno comunicati strada facendo. Si consiglia di seguire la pagina Facebook e il sito web di Molina mon amour.



"Dopo una primavera e un'estate piena di iniziative e in un contesto di ritrovata normalità, tra cui cito con piacere il ritorno dopo tre anni della cena di inizio agosto dedicata ad Alessandro Della Croce, il "Topino" - afferma il presidente di Molina mon amour Gabriele Santoni -, stiamo preparando un altro ritorno, forse il più atteso da tutti i soci e dagli amici dell'associazione: il "Teatro nel Magazzino" nel Magazzino di Antonio. Torna la cena a buffet, tornano gli spettacoli teatrali in un luogo che ci sta molto a cuore e che ritroviamo con il teatro dopo ben tre anni, questa volta con ben tre spettacoli che permettono all'associazione di entrare in un circuito regionale. Ma ci saranno anche le presentazioni di libri curate dalla nostra biblioteca e una mostra, anche questi appuntamenti da non perdere. Ringrazio tutti i gruppi di lavoro dell'associazione, il gruppo cucina, Antonio Batistoni, proprietario del Magazzino, il Comune di San Giuliano Terme per il patrocinio e tutti gli amici e gli artisti che condivideranno con noi gli appuntamenti del cartellone".