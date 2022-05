Dai rifiuti raccolti a un'opera d'arte con l''Eco Walk Day 2022'

Domenica 15 maggio arriva al Parco di San Rossore l''Eco Walk Day 2022', evento ideato e organizzato da San Rossore Sport Village, una collaborazione con il progetto SCART, avente come scopo la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. L'Eco Walk Day è una passeggiata insieme per l'ambiente con il fine della raccolta di plastica e rifiuti. I partecipanti avranno l'occasione di arrivare fino alla splendida spiaggia di San Rossore alla foce del fiume Morto, un' occasione di educazione ambientale per la tutela del territorio.

L'iniziativa è gratuita e riservata ai partecipanti prenotati, i quali, suddivisi in due gruppi, partiranno alle ore 9.30 dal Centro visite del Parco di San Rossore e raggiungeranno la foce del fiume Morto a bordo di un pulmino elettrico attraverso un meraviglioso percorso tra le 'lame' del Parco. Chiunque potrà partecipare e dare il proprio contributo raccogliendo rifiuti lungo il percorso. Tramite il progetto SCART, i rifiuti raccolti saranno consegnati ad un artista che realizzerà un'opera, simbolo dell'Eco Walk Day. L'opera verrà poi mostrata il 7 giugno presso San Rossore Sport Village. SCART, è il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera che trasforma materiali di recupero e scarti di lavorazione in opere d'arte.

I posti disponibili sono limitati e, visto l'attuale alto numero di adesioni, è consigliabile prenotare inviando una mail a eventi@ sanrossoresportvillage.it