Pontedera, tornano gli EcoDays: oltre 100 iniziative tra incontri, mostre, spettacoli e visite negli impianti Ecofor

Eccodays 2024, l’appuntamento con la sostenibilità organizzato da Ecofor Service spa, torna da 2 al 12 maggio 2024 con più di 100 iniziative che si terranno in 25 location diverse per 11 giorni consecutivi.

Il programma è stato presentato nella sede di Gello dell’azienda dal presidente Antonio Pasquinucci e dall’amministratore delegato Rossano Signorini, alla presenza del sindaco di Pontedera Matteo Franconi. Ecodays 2024 ha il patrocinio del Comune di Pontedera e della Regione Toscana. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Il calendario è vasto articolato e comprende visite agli impianti per le scuole e i cittadini, Eco-incontri, talk e convegni, mostre e rassegne, concorsi e premi, laboratori, spettacoli itineranti, musica e sport, eventi dedicati alle eccellenze locali.

“Quest’anno abbiamo avuto l’idea di utilizzare gli Ecodays per mettere a disposizione della città, in collaborazione con il Comune di Pontedera, un contenitore all’interno del quale far dialogare una serie di realtà, associative e di promozione sociale ma anche istituzioni culturali e di formazione - ha dichiarato il presidente di Ecofor Service Antonio Pasquinucci - il filo conduttore sono la sostenibilità green e la sensibilità ambientale. Un territorio dove c’è animazione sociale ed economica è un territorio più sostenibile e ha anche una prospettiva di sviluppo e di crescita più avanzata”.

“Vogliamo sperimentare questa nuova formula: glil Ecodays che si sono sempre svolti all’interno degli impianti quest’anno saranno trasportati all’esterno attraverso le nuove tecnologie, nel centro di Pontedera e in tutte le frazioni, per mostrare ai cittadini come si svolge l’attività di questa azienda. Tengo molto anche alla borsa di studio intitolata al manager Mario Gazzella, che ho avuto la fortuna di conoscere anche sul piano personale, una figura a cui devo tanto”.

Il programma

ECOINCONTRI

Gli Ecoincontri che si svolgeranno durante gli Ecodays sono cinque, due al Teatro Era e tre al Museo Piaggio.

Il Teatro Era accoglierà il 2 maggio Luca Bizzarri nello spettacolo teatrale 'Non hanno un amico' e il 10 maggio il fisico Vincenzo Schettini.

Il Museo Piaggio ospiterà invece il 6 maggio lo stilista Guillermo Mariotto con il direttore scientifico dell’Istituto Modartech Stefano Dominella; l’8 maggio Matteo Ward, ceo e co-fondatore di WRÅD, design studio per lo sviluppo sostenibile, intervistato dal giornalista Filippo Solibello; e infine, l’11 maggio, Riccardo Iacona, reporter, autore e conduttore televisivo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.ecodays.it

VISITE AGLI IMPIANTI DI ECOFOR SERVICE

Per le scuole le visite agli impianti di Ecofor Service si terranno dal 2 al 10 maggio dalle 8 alle 12.

Per i cittadini invece tutti i giorni dalle 8 alle 12, domenica 5 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, domenica 5 maggio dalle 9 alle 13.

ECOZOOMER

E’ l’iniziativa dedicata agli studenti delle scuole primarie di Casciana Terme, Lari, Navacchio e Pontedera. Venti classi hanno immaginato e creato un progetto verde che vorrebbero veder realizzato, fra 50 anni, sulle colline della Ecofor, quando l’attività degli impianti terminerà.

BORSA DI STUDIO MARIO GARZELLA

La borsa di studio è promossa da Ecofor Service in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria dell’Università di Pisa.

Mario Garzella è stato per 25 anni manager della Fiat di Torino e poi della Piaggio a Pontedera. Per cinque anni è stato anche direttore amministrativo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

La presentazione della borsa di studio è in programma per il 7 maggio alle 11 presso il municipio di Pontedera.



ECCELLENZE LOCALI

E’ un ciclo di incontri dedicato alle eccellenze locali nel segno del gusto e della tradizione. I protagonisti sono quindi i formaggi, la pasta, la cioccolata, la carne, l’olio e i vini della Valdera.

Gli incontri si svolgeranno tutti i giorni dal 6 all’11 maggio, alle 12, nella sede di Ecofor Service.

CONVEGNI E TALK

Sono otto occasioni di confronto e aggiornamento nella sede di Ecofor su ambiente, sostenibilità e tecnologia.

Ecco il calendario:

3 maggio: Ecoinnovation, sinergie per l’economia circolare fra Polo Ambientale e Pon Tech;

4 maggio Talk con il Circolo fotografico Crek Piaggio sulla fotografia naturalista;

5 maggio Composcout, Orienteering Scout Valdera

6 maggio Ecofor Service, economia circolare, i rifiuti come risorsa per l’ambiente;

7 maggio Cesvot, L’ambiente, un’opportunità per le persona svantaggiate;

8 maggio, CCIAA Toscana Nord Ovest, le Comunità energetiche rinnovabili;

9 maggio: ANBI Toscana, i consorzi di bonifica per l’ambiente, buone pratiche per liberare i fiumi dai rifiuti;

10 maggio: U.S Città di Pontedera, la sostenibilità ambientale del calcio.

ALLA SCOPERTA DI ECOFOR

VIRTUAL TOUR: da sabato 4 maggio a domenica 12, a Pontedera, nel Piazzone, Ecofor service non avrà più segreti: i visitatori potranno compiere un viaggio virtuale all’interno dell’impianto e ricevere informazioni e dettagli su tutte le aree che lo compongono.

GALLERIA IMMERSIVA - da sabato 4 maggio a domenica 12, a Pontedera, in piazza Cavour, si potrà percorrere un tunnel immersivo ed essere trasportati all’interno di Ecofor Service attraverso suggestive immagini video dell’impianto.

4 PERSONAGGI IN CERCA DI RICICLO

Quattro fantastici Eco-attori, sul loro Eco-van, guideranno il pubblico in un viaggio fino all’ultimo riciclo proponendo ogni giorno musica, performance teatrali, merende con i prodotti Mukki e fantastici Eco-aperitivi.

Sono state coinvolte tutte le frazioni di Pontedera con il seguente calendario: 2 maggio Gello (Campino, via delle Calende, dalle 16.30), 3 maggio Romito (via Albert Einstein dalle 16.30), 4 maggio quartiere Stazione (piazza Vittime Lager Nazisti dalle 17), 5 maggio Montecastello (piazza Malaspina, dalle 11), 8 maggio Pardossi (impianti sportivi di via Rio Pozzale dalle 16.30), 7 maggio La Borra (Circolo sociale via dei Girasoli dalle 16.30), 8 maggio Santa Lucia (scuola infanzia V.Podere degli Olmi dalle 16.30), 9 maggio I Fabbri (Giardini pubblici piazza balducci dalle 16.30), 10 maggio La Rotta (Giardini pubblici via Carrera dalle 16.30), 11 maggio quartiere Fuori del Ponte (Giardini Badem Powell dalle 11.30),12 maggio quartiere Galimberti (via Galimberti 4 dalle 11.30).

Ingresso gratuito

CONCERTI GAUDATS JUNK BAND

E’ una band speciale che suona strumenti auto-costruiti con materiali riciclati. Lo show propone la rivisitazione in chiave junk di famosi brani stranieri.

La Gaudats Junk Band è ospite fissa di Macondo, il programma di Rai3 su ambiente e benessere condotto da Camilla Raznovich.

I concerti sono in programma a Pontedera, piazza Curtatone, sabato 4 maggio alle 18.30 e domenica 12 maggio alle 18.30.



CONCERTO GREEN - LA BANDA GIOVANILE ANBIMA PISA

La banda Giovanile Anbima è nata nel 2022 e raccoglie i ragazzi sotto ai 25 anni che suonano uno strumento nelle filarmoniche della provincia di Pisa affiliate alla all’Anbima. Il progetto ha lo scopo di creare percorsi formativi che consentono ai ragazzi di esibirsi e quindi di acquisire, attraverso la pratica di suonare insieme, un’esperienza fondamentale nel percorso di crescita musicale.

Sabato 11 maggio, Pontedera, Museo Piaggio, ore 17.

ECOFOR LIBRI

E’ un festival realizzato in collaborazione con Utel (Università del tempo libero) e Fondazione Peccioli. Vengono selezionati scrittori italiani che trattano temi di ecologia e cultura ambientale. il libro vincitore di ogni categoria riceverà un premio del valore di 500 euro.

Gli incontri sono in programma nella sede Utel in via della Stazione Vecchia 12 alle 18.30 con questo calendario: 6 maggio premio sezione Saggistica, 7 maggio premio sezione Narrativa per adulti, 8 maggio premio sezione Temi Ambientali e autori locali, 10 maggio premio sezione Narrativa per ragazzi e consegna dei premi da 500 euro.

ECOFIABE

A Pontedera, nella Biblioteca Gronchi, in viale Rinaldo Piaggio, è possibile farsi trasportare e divertire da Branda Potenza e Fabio Rubino con le fiabe per grandi e piccini. Per i bambini ci sarà anche la merenda offerta dalla Mukki.

Lunedì 6 maggio, mercoledì 8 maggio e venerdì 10 maggio, alle 16.30.

PREMIO ECOFOR CINEFESTIVAL

L’evento è dedicato alle produzioni audiovisive sui temi dell’ambiente, dell’economia circolare e della sostenibilità. Le opere, provenienti da tutta la Toscana, verranno proiettate al Cineclub Agorà il 7, 8 e 9 maggio alle 21.30. Le categorie sono Corti Verdi (cortometraggi, documentari, serie Tv e web) e Green ADV (spot e video commerciali).

Il 9 maggio verranno consegnati ai vincitori delle due categorie di un premio del valore 1000 euro.

CARBOOT MARKET ECOFOR

E’ il mercato dell’usato, un appuntamento per vendere, scambiare e comprare oggetti direttamente dal bagagliaio delle auto per dare una nuova vita a tutto quello che non ci serve più.

CarBOOT è realizzato in collaborazione con l’associazione ANT di Pontedera e si svolgerà in via Indipendenza domenica 5 maggio e sabato 11 maggio dalle 9 alle 13.

PASSEGGIATE E SPORT

Gli appuntamenti sono tre:

Domenica 5 maggio, ore 14.30, nel Parco dei Salici, PROMENADE VERDE, una passeggiata in Valdera accompagnati da un esperto locale che svelerà i segreti e le curiosità su piante ed erbe del territorio.



Sabato 11 maggio, ore 15, nel Piazzone, BIKEDAYS by Ecodays: un pomeriggio alla scoperta di come si guida una mountain bike con i maestri della Randonnée MTB della Valdera.

Ingresso gratuito su prenotazione scrivendo una mail a info@ecodays.it.

Domenica 12 maggio, ore 7.30 RANDONNÉE MTB DELLA VALDERA: alla scoperta della Valdera a bordo delle mountain bike su tre percorsi diversi e con uno spettacolare transito dei ciclisti nella galleria immersiva in piazza Cavour.

Iscrizione necessaria su www.randoneemtbdellavaldera.it.

MOSTRE

Sabato 4 maggio, alle 10.30, nel Palp di Palazzo Pretorio in piazza Curtatone, inaugurazione della mostra WORLD WATER DAY, Photo Contest Exhibtion.

La mostra itinerante è costituita da una selezione delle 50 migliori fotografie e dai tre migliori portfolio del World Water Day Photo Contest 2024, per celebrare la risorsa più preziosa: l’acqua.

Aperta al pubblico tutti i giorni dal 4 maggio al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 19.

Lunedì 6 maggio, alle 17, nella sede dell’Istituto Modartech in viale Rinaldo Piaggio 71, inaugurazione della mostra SUSTAINABLE FASHION, virtual & craftmanship.

L’esposizione è stata concepita nel segno della sostenibilità: progetti e ispirazioni di haute couture sono stati ideati e realizzati dai giovani talenti dell’Istituto Modartech, esplorando nuovi linguaggi e forme di creatività.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Guillermo Mariotto e l’Archivio storico Stefano Dominella, punta a innovare, stimolare e reinventare la filiera nella moda adottando scelte consapevoli e nuovi approcci al processo artistico e produttivo.

Aperrta al pubblico dal 6 al 10 maggio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Tutte le info su https://www.ecodays.it/