Ediltrophy, gara di arte muraria a Pisa

Riparte da Pisa, nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II, l’iniziativa Ediltrophy’22 gara di arte muraria, organizzata dall’Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa e finalizzata alla promozione settoriale del lavorare bene e del lavorare in sicurezza.

Sabato 17 settembre., dieci squadre di maestri muratori, in rappresentanza di ciascuna delle Province della Regione Toscana, si cimenteranno nella

realizzazione di una panchina denominata “Briccondina” ideata dall’Architetto Roberto Pasqualetti.

Le panchine costruite durante la gara, verranno donate al Comune di Pisa, ente patrocinatore dell’evento, che le installerà in un parco pubblico della Città.



La manifestazione, a livello nazionale è nata nel 2008 per volontà delle Parti Sociali dell’edilizia ed è promossa dal Formedil (Ente di Coordinamento delle Scuole Edili) in collaborazione con SAIE (il Salone internazionale dell’edilizia) e IIPLE Istituto Professionale Edile di Bologna. Si articolerà in due fasi: una prima fase di selezioni regionali, di cui Pisa è Ente organizzatore per la Toscana e la finale nazionale che si svolgerà a Bologna il 22

ottobre in occasione della giornata conclusiva del SAIE. Un premio speciale, oltre a quelli di Primo, Secondo e Terzo Classificato, verrà assegnato anche quest’anno alla squadra che si distinguerà nel lavorare in sicurezza.



Un sentito ringraziamento all’ Amministrazione Comunale che ha consentito l’organizzazione dell’evento, agli Amministratori degli Enti Bilaterali delle Costruzioni di Pisa ed ai dipendenti degli Enti.Appuntamento, quindi, a sabato 17 settembre alle ore 09.00 in p.zza V. Emanuele II a Pisa