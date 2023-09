Elena Pepe e Adriano Sofri dialogano con Massimo Mapelli a Pisa

La Libreria Ghibellina vi invita all'incontro con il giornalista de La7 Massimo Mapelli che presenterà a Pisa il suo libro 'Ad alta voce', Baldini+Castoldi

Con lui dialogheranno Elena Pepe e Adriano Sofri

Coordina Davide Guadagni



Il libro e? il racconto di trent’anni di giornalismo vissuti in prima persona. Dalla formazione e gli esordi con l’esperienza di Rai Stereo Notte alla lunga marcia verso il praticantato e la conquista di una assunzione in pianta stabile dopo dieci anni di lavoro precario e le collaborazioni nella carta stampata e in televisione tra stampa periodica, la Rai e Tmc News.



C’e? il vissuto delle esperienze da inviato in Italia e all’estero anche al seguito delle missioni militari.

I momenti epocali, in diretta da piazza San Pietro e in conduzione nei giorni della fine del pontificato di Giovanni Paolo II.

Gli approfondimenti, dall’inchiesta al documenta- rio e le grandi interviste. Il racconto del lavoro in Antartide e nelle regioni dell’Artico per spiegare gli effetti del riscaldamento globale e delle calamita? come il terremoto dell’Aquila e il vertice del G8.

La cronaca giudiziaria e il lavoro sui grandi processi dalla revisione del caso Calabresi, da cui nacque la rubrica dal carcere di Adriano Sofri, fino al delitto di Meredith Kercher.