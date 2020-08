Eliopoli Summer 2020: spettacolo per tutta la famiglia

Domenica 23 agosto a Eliopoli si tiene il terzo degli appuntamenti dedicati ai kids e in realtà a tutte le famiglie, grandi compresi.

Il pubblico viene letteralmente affascinato da uno spettacolo originale e coinvolgente dove si mescola satira e fantasismi. Fabio è un parlatore satirico e tocca molti temi di attualità dalla poltica alla religione all’economia. Sempre forbito ed elegante il suo linguaggio non è mai volgare ma gioca sempre su vari livelli cognitivi cosi da essere al contempo fruibile e divertente per il pubblico adulto e per i bambini.

Il tono e il motivo dello spettacolosono quelli della satira performativa e grottesca dei giullari, una costante interazione provocatoria e tagliente dove vengono messi in evidenza contraddizioni e tabu e dove la durezza delle azioni e del contesto è mitigata con la dolcezza del personaggio.

'Bolle per adulti' di e con Fabio Saccomani e con la regia di Peter Weyel e Domenico Lannutti è uno spettacolo comico per teatro di strada adatto a tutti.

Le tecniche sono: musica, fuoco, lancio di coltelli, bolle di sapone, che sono il contorno di una relazione ironica satirica e strabordante. Lo spattacolo va prenotato sul sito online eliopolisummer.it ma in ogni caso saranno fatte accedere alla platea anche le persone che non hanno prenotato se ci sono posti liberi previo soddisfacimento dei requisiti e delle procedure Covid.

I limiti della gestione degli eventi riguardano l’area della platea dello spattacolo ma che la Piazza è aperta e accessibile come sempre, tutte le attività sono aperte e funzionanti e si puo comunque ascoltare o godere dello spettacolo e della musica a distanza. Naturalmente si deve mantenere il distanziamento dalle persone ovunque come da normativa anti covid.