Eliopoli Summer 2023, giochi di legno e pasta party

Domenica 13 agosto doppio appuntamento ad Eliopoli Summer in piazza Antonio Madonna a Calambrone. Dalle 18, nello spazio di fronte al palco centrale e sul prato della piazza verranno allestiti venticinque giochi di legno delle antiche tradizioni popolari (golf, bowling, la catapulta, la pesca, il tiro ai barattoli, la corsa delle biglie, forza quattro e molti altri) consentendo a persone di tutte le età di divertirsi insieme. Nella zona adiacente della piazza presso l'area Zanobini si terrà invece dalle 19 il Pasta Party, con la cottura in diretta e dal vivo della pasta in vari modi. Il tutto con musica in sottofondo e la degustazione delle bollicine Ca del Bosco.