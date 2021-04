Eliopoli Summer sfida il Covid e guarda l'estate con ottimismo: torna la kermesse di eventi a Calambrone

Nonostante le difficoltà e le incertezze legate all'andamento della pandemia la sesta edizione di Eliopoli Summer a Calambrone ci sarà. Torna dunque la kermesse che porterà eventi e musica sul litorale pisano. Proprio in questi giorni è in fase di completamento il programma della rassegna che, ad oggi, partirà dall'ultima settimana di giugno fino alla prima settimana di settembre per 80 giorni di appuntamenti in Piazza Antonio Madonna.

"Anche l’edizione 2020 in piena pandemia da Covid si è tenuta come tutti possono ricordare e, memori della passata edizione, vogliamo a maggior ragione, in questa prossima stagione estiva, proporre occasioni di intrattenimento, svago, divertimento per tutte le tipologie di spettatori, dalla musica dal vivo ai talk show con personaggi famosi condotti da Massimo Marini, al programma Kids per bambini e famiglie fino all’attualità - affermano gli organizzatori - tutti eventi che si svolgeranno sempre in forma gratuita, con la speranza di aiutare e sostenere la ripresa del settore turistico anche sul nostro litorale".

"Pur nella oggettiva difficoltà di programmazione che la situazione impone, abbiamo comunque già organizzato una serie di appuntamenti di richiamo e anche di livello internazionale - proseguono - uno dei primi appuntamenti, forse il primo addirittura, sarà con un concerto di musica dal vivo di una band inglese. Abbiamo voluto dare subito il primo segnale di ottimismo. Si parte con la musica e con un gruppo non italiano".

Farà una delle due tappe in Italia a Calambrone, infatti, la rock band inglese The Animals and friends, la british legendary band di Newcastle - all’epoca concorrente dei Beatles - che ha lanciato brani famosissimi come 'The house of the rising sun' e 'Don't let me be misunderstood'.

"La band sarà a Torino il 25 giugno e a Eliopoli il 26 giugno - affermano gli organizzatori - siamo quindi orgogliosi di questa partenza e fiduciosi che avremo una bella estate pur sempre seguendo le norme di comportamento che legge imporrà".